BM Raportörü Albanese'den İsrail'e Sert Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik soykırımından dolayı İsrail'i bir kez daha sert dille eleştirdi.

Albanese, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Uluslararası hukuk, İsrail'in yaptığını yasaklıyor. Bu bir savaş değil, soykırım saldırısıdır." dedi.

İsrail'e karşı sesini yükselten önemli isimlerden Albanese, Gazze'deki mevcut durumun "yıkıcı" olduğunu söyledi.

BM Filistin Özel Raportörü, "Gazze'de nüfusun yüzde 90'ı su güvencesizliği yaşıyor, gıda ve ilaca erişim imkanından yoksun. İsrail ordusunun sürekli bombalamalarının yanı sıra bölgedeki siviller fiziksel, psikolojik ve cinsel tacize maruz kalıyor." diye konuştu.

İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'de faaliyet göstermesini ve uluslararası yardımların girişlerini engellemesini de eleştiren Albanese, "İsrail, insani yardımı açıkça reddediyor." ifadesini kullandı.

"İsrail insani yardıma erişimi tehlikeye atmakla kalmıyor, kelimenin tam anlamıyla bunu inkar ediyor"

"İsraillilerin olsa da İsrail hükümetinin rehineler hakkında net bir fikri yok. İsrail hükümeti, Filistin topraklarını Filistinliler olmadan fethetmek istiyor. Bu, etnik temizliktir." diyen Albanese, "Apartheid devleti olan İsrail'in, normal bir devlet olarak kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

Albanese, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarından askeri varlığını çekmesi, bu bölgelerde kurulan yerleşim yerlerini boşaltması ve Filistin halkına ait su, toprak ve diğer doğal kaynaklar üzerindeki kontrolünü sona erdirmesi yönünde bir kararı var. Bu karar, Filistinlilerin toprakları ve kaynakları üzerindeki haklarının tanıması bakımından, İsrail işgaline karşı güçlü bir hukuki önlem niteliğindedir. Ancak bu durum, İsrail tarafından sürekli ihlal edilmektedir. İnsani yardım yasa gereği zorunludur ve İsrail bu yardıma erişimi tehlikeye atmakla kalmıyor, açıkça ve kelimenin tam anlamıyla bunu inkar ediyor."

"Bir Avrupalı, bir İtalyan olarak benim için bu, bir trajedi"

Uluslararası toplumun tek çözüm olarak sunduğu iki devletli çözümün gerçekleşmesi için Filistinlilerin bu topraklarda olması gerektiğinin altını çizen Albanese, "Filistinliler o topraklarda olmazsa iki devlet olmaz. Bir Avrupalı, bir İtalyan olarak benim için bu, bir trajedi. Hala aynı eski çifte standartlara sahip ırkçılarız. Bu bir gerçek. Filistinlilere karşı hiçbir empati duymuyoruz. İsrail'e karşı çözüm her türlü ilişkiyi veto etmek olurdu. Diyaloğa evet ama ticari, askeri veya stratejik ilişkilere girmek zorunda değiller." diyerek İsrail'e karşı sesini yükseltemeyen Batı ülkelerini eleştirdi.

Son olarak "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı" hakkındaki görüşleri de sorulan BM Filistin Özel Raportörü, "İsrail'in yıllardır Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği eylemler, Gazze'yi Filistinlilerden temizlemekten ibarettir. Bu soykırım, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde başladı. Her ikisinin de (ABD'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) İsrail ile aşırı derecede önemli ekonomik ve askeri ilişkileri var." değerlendirmesini yaptı.