BM Raportörü'nden Sağlıkçılara Çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, dünya genelindeki sağlık çalışanlarına, "İsrail ile tüm bağların kesilmesi" çağrısında bulundu.

Albanese, İsrail'in Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik aralıksız devam eden saldırıları ve Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına ilişkin X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

"Dünya genelindeki sağlık çalışanlarını, İsrail'in Gazze'deki Filistin sağlık sistemini tamamen yok etmesini güçlü bir şekilde kınamanın somut bir yolu olarak İsrail ile tüm bağların kesilmesi yönünde adım atmaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Albanese, sağlık sistemine saldırıları, İsrail'in devam eden soykırımcı politikasının kritik bir aracı olduğunu ifade etti.

Albanese, paylaşımında, gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.