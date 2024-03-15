BM Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanmaya devam eden tüm insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden endişe duyduğunu ve buna karşılık gelen suçları şiddetle kınadığını bildirdi.

Komisyonun BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında yayımladığı raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2 yılı geride bıraktığı hatırlatılırken, Rusya'nın insani hukukun temel ilkelerini ve insan hakları yükümlülüklerini göz ardı etmesi nedeniyle sivillerin çektiği acıların arttığı belirtildi.

Rus yetkililerin, Ukrayna'da kontrollerindeki bölgelerde savaş suçları işlediğine dair yeni kanıtlar bulunduğu kaydedilen raporda, sivil bölgelerde patlayan silahların kullanılmaya devam edilmesinden endişe duyulduğu bildirildi.

Raporda, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinde en az 58 tıbbi altyapı binası ve 11 elektrik santralinin hasar gördüğü veya yıkıldığı görülüyor." denildi.

Son dönemde Rus silahlı kuvvetleri tarafından uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ayrım gözetmeyen saldırıların, sivil kayıpların yanı sıra hastane ve diğer sivil nesnelerin zarar görmesine yol açtığı aktarılan raporda, Ukraynalı savaş esirlerinin işkenceye maruz kaldığı ve mağdurların ifadelerinin uzun süreli tutukluluk sırasında şiddetli acı veren, insanlık onurunun hiçe sayıldığı ve acımasız muameleleri ortaya çıkardığı kaydedildi.

Raporda, Ukraynalı yetkililerin Rus yetkililerle işbirliği yaptığından şüphelenilen kişilere karşı gerçekleştirdiği birkaç insan hakkı ihlalinin de tespit edildiğine işaret edildi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanmaya devam eden tüm insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden endişe duyuyoruz, buna karşılık gelen suçları şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer aldığı raporda, mevcut bulguların, tespit edilen bazı durumların soruşturmaların sürdürülmesinin gerekliliğini doğruladığı belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Erik Mose, "Komisyonun araştırdığı ihlallerin ve suçların boyutu, devamı ve ciddiyeti ile mağdurlar ve etkilenen topluluklar üzerindeki etkisi konusunda endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun raporunu gelecek hafta BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağı da bildirildi.