BM, Suriye'de Suçları Araştırmak İçin İzin Bekliyor - Son Dakika
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BM, Suriye'de Suçları Araştırmak İçin İzin Bekliyor

BM, Suriye\'de Suçları Araştırmak İçin İzin Bekliyor

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki insanlığa karşı suçların araştırılması için Şam yönetimiyle iş birliği istiyor.

24.12.2024 17:42
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler, Şam yönetiminden Suriye'de insanlığa karşı işlenen suçların kanıtlarını toplamak için iş birliği istedi. Suriye'de konuşlanmak için izin bekleyen soruşturma ekibi, yeni yönetimin iş birliği taleplerine 'çok açık' olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (IIIM) yetkilileri, Suriye'deki "insanlığa karşı işlenen ciddi suçlar"ın soruşturulması için Şam'ı ziyaret etti. BM yetkilileri, Suriye'nin yeni yönetiminin iş birliği taleplerine "çok açık" olduğunu ve göreve hazırlandıklarını bildirdi.

Beşar Esad'ın muhalifler tarafından devrilmesinden sonra, Esad iktidardayken yaşanan zulüm ve cinayetlerden sorumlu olanların yargılanması yönündeki talepler arttı. Bunun üzerine Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan sorumlu kişilerin yargılanması ve kanıt toplanmasına yardımcı olmak üzere IIIM Başkanı Robert Petit ve beraberindeki heyet harekete geçti.

IIIM Başkanı Petit, "Esad yönetiminin düşmesi, sahadaki görevimizi yerine getirmemiz için önemli bir fırsat, zaman daralıyor. Bu bölgeleri ve içerdikleri malzemeyi güvence altına almak için küçük bir fırsat penceresi var" dedi.

Esad'ın zulümlerini araştırmak için BM ekibi bölgeye gitti

Petit, araştırma yapmak amacıyla Esad iktidardayken yaşanan zulüm ve cinayetlere dair belgelerin ve diğer kanıtların kaybolmadan muhafaza edilmesinin aciliyetini vurguladı ve "Bir tesiste bile, hükümet belgelerinin çokluğu, rejimin vahşet suçlarını sistemleştirmenin tüyler ürpertici etkinliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Petit, öncelikli olarak "işlenen suçların kanıtlarını korumak, mükerrerliği önlemek ve adalet arayışında tüm mağdurların kapsayıcı bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için" Suriyelilerin, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ortakların iş birliğine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Petit ile birlikte geziye katılan IIIM yetkilisi, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "İzin alacağımız beklentisiyle konuşlanmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Aynı yetkili, "Geçici yetkililerden temsilciler iş birliği talebimizi çok anlayışla karşıladılar ve önümüzdeki görevin büyüklüğünün farkındalar. Yeni erişilebilir belgelerin korunmasına yardımcı olmak için uzmanlığa ihtiyaç duyacaklarını vurguladılar" dedi. IIIM, yeni hükümetin hangi yetkilileriyle görüştüğünü ya da Petit'nin daha sonra hangi tesisi ziyaret ettiğini açıklamadı.

BM Sözcü Yardımcısı Stephane Tremblay de yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin "mümkün olan en erken zamanda ve Suriye topraklarında faaliyet yürütme yetkisi alır almaz operasyonel bir konuşlanma için hazırlandığını" söyledi.

Kaynak: ANKA

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