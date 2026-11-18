BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalar nedeniyle Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde sağlık, su ve sanitasyon durumunun kötüleştiği uyarısında bulunarak son bir ayda yaklaşık 5 bin 600 su kaynaklı hastalık vakasının rapor edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Yemen'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), ülkede devam eden çatışmalar ve erişim kısıtlamaları nedeniyle Taiz'de sağlık, su ve sanitasyon durumunun kötüleştiği konusunda uyardığını aktaran Haq, 25 Ekim ile 14 Kasım arasında yaklaşık 5 bin 600 su kaynaklı hastalık vakasının rapor edildiği bilgisini verdi.

Haq, "Bu vakalar arasında 5 bin 300'den fazla akut sulu ishal vakası, 230 şüpheli dang humması vakası ve 180'den fazla şüpheli kolera vakası bulunuyor. Yetkililer, hastanelere erişimin azalmasının bu hastalık salgınlarının gerçek boyutunu gizleyebileceği konusunda uyarıyor." dedi.

Sahadaki koşulların, güvenli içme suyuna erişimi zorlaştırması nedeniyle hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çeken Haq, mevcut su kaynaklarının şehrin ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 8'ini karşılayabildiği uyarısında bulundu.

Haq, "UNOCHA ve insani yardım ortaklarımız, yakıt, ilaç, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli ve sürdürülebilir erişimin acil ihtiyacını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve insani baskılar daha da kötüleşti???????

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle yol kapatmalarının ekonomik ve insani baskıları daha da kötüleştirdiğine de işaret eden Haq, Taiz'e kamyon trafiğinin yüzde 80 azaldığını, Aden'den ulaşım maliyetlerinin de yüzde 150'den fazla arttığını söyledi.

Haq, temel gıda maliyetlerinin de yüzde 75 arttığını ve bu durumun, siviller ile özellikle yerinden edilmiş kişiler ve diğer savunmasız toplulukların temel ihtiyaçlara erişimini zorlaştırdığını kaydetti.

Ülkedeki zorluklara rağmen, BM ve ortaklarının yardıma ihtiyacı olan insanları desteklemeye devam ettiğini belirten Haq, Yemen genelinde insani yardım ekiplerine destek verilerek malzemelerin güvenli ve kesintisiz akışının sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.