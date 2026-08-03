BM: Temmuz'da 150'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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BM: Temmuz'da 150'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

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BM, İsrail'in saldırıları sonucu Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında temmuz ayında "150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Haq, Gazze genelinde hafta sonu boyunca İsrail ordusunun "hava saldırılarının, topçu atışlarının ve silahlı saldırılarının devam ettiğini" ve aralarında "çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini" belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerini paylaşan Haq, "Temmuz ayında aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 150'den fazla ölümün kayıtlara geçtiğini" söyledi.

Haq, bu rakamın, yılın başından bu yana bildirilen "en yüksek aylık can kaybı sayısı" olduğuna işaret etti.

"Saldırıların çoğu, 2,1 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının yoğunlaştığı Gazze Şeridi'nin batı kesiminde rapor ediliyor." diyen Haq, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda El-Aksa Hastanesi bölgesindeki tıbbi malzeme deposunun zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Haq, "Dünya Sağlık Örgütü, saldırının yakınlığı nedeniyle hastane binasında da hafif hasar meydana geldiğini ve bu durumun, bizzat kendilerinin teslim ettikleri de dahil olmak üzere hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını bildiriyor." dedi.

Sağlık kuruluşlarının hedef alınmaması gereğini bir kez daha hatırlatan Haq, Gazze'de finansman eksikliğinin hayati tıbbi malzeme sıkıntısına yol açmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Haq, "Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması için gereken ilave malzemelerin Gazze'ye sokulması İsrail'in onayını bekliyor." diye ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Temmuz'da 150'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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