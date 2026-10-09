BM, Ukrayna'daki Rus saldırılarını kınadı, son haftada 100'den fazla sivil öldü - Son Dakika
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BM, Ukrayna'daki Rus saldırılarını kınadı, son haftada 100'den fazla sivil öldü

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında sivil kayıpların artmakta olduğu uyarısında bulunarak saldırıları şiddetle kınadı. Khiari, son bir haftada ülke genelinde 100'den fazla kişinin öldüğünü, en az 429 kişinin yaralandığını aktardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında sivil kayıpların artmakta olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, sivil altyapıları da hedef alan bu saldırıları "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Khiari, "Ukrayna'da barış ve güvenliği sağlamak" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında sivil kayıpların artmakta olduğu konusunda uyarılarda bulunan Khiari, Rusya'nın siviller ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadıklarını" ifade etti.

Khiari, Rusya'nın yerleşim alanlarını, yolcu otobüslerini ve kritik altyapıyı hedef alması sonucu son bir haftada ülke genelinde 100'den fazla kişinin öldüğünü ve en az 429 kişinin yaralandığını aktardı.

"Sivillere yönelik artan saldırı döngüsü, sivil kayıpların yeni ve yıkıcı seviyelere ulaşmasından önce derhal sona ermeli" şeklinde çağrıda bulunan Khiari, can kayıplarının yanında Ukrayna şehirlerine ve temel altyapıya yönelik tekrarlanan saldırıların milyonlarca insanın günlük yaşamını aksattığını da hatırlattı.

Karadeniz'deki saldırılar denizciliği tehdit ediyor

Khiari, ayrıca Ukrayna güçlerinin Rusya içindeki yoğunlaşan saldırıları sonucu sivil ölümler ve yaralanmalardan duyduğu endişeyi de dile getirerek, BM kayıtlarına göre ocak-eylül 2026 tarihlerinde Rusya'da 496 ölüm ve 3 bin 394 yaralanma olmak üzere toplam 3 bin 890 sivil kaybın rapor edildiğini belirtti.

Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıların, nerede olursa olsun, uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ve derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Khiari, savaşın sonuçlarının giderek Ukrayna ve Rusya'nın ötesine yayılarak bölgesel güvenliği ve uluslararası ticareti tehdit ettiği konusunda uyardı.

Khiari, Karadeniz'deki saldırılara da dikkati çekerek, "Özellikle endişe verici olan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların çoğalması ve coğrafi kapsamının genişlemesidir." dedi.

Gerilimleri azaltmayı ve Karadeniz'de güvenli sivil seyrüsefer sağlamayı amaçlayan diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Khiari, her iki tarafı da güvenilir ve sürdürülebilir düzenlemeler için müzakere etmeye çağırdı.

"Ukrayna'daki saldırılar insani krizi derinleştiriyor"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Kriz Müdahale Bölümü Direktörü Gemma Connell ise BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına yaptığı konuşmada, kış mevsimi yaklaşırken Ukrayna'da saldırıların "insani krizi derinleştirdiği" konusunda uyardı.

Connell, Rusya ve Ukrayna'yı sivilleri korumaya, yardım teslimatlarını kolaylaştırmaya, cephe hattında ve işgal altındaki bölgelerde mahsur kalan insanlar için güvenli tahliyeleri sağlamaya davet etti.

BM'nin 358 milyon dolarlık Kış Müdahale Planı, Ukrayna'nın en savunmasız 2 milyondan fazla insanına ısınma, barınma, gıda, sağlık hizmeti, nakit ve diğer temel destekleri sağlamayı amaçladığını belirten Connell, "Sonuç olarak, hiçbir hazırlık miktarı, sivillerin öncelikle bağlı olduğu altyapıyı korumanın yerini tutamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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