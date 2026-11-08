BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Maskat'ta 2014'ten beri süren çatışmaları görüştü - Son Dakika
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BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Maskat'ta 2014'ten beri süren çatışmaları görüştü

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BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Yemen'de gerginliğin düşürülmesi ve siyasi diyalogun yeniden başlatılmasını görüştü. Görüşmede 2014'ten beri süren çatışmalara kapsamlı çözüm ve bunun bölge güvenliğine etkileri ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de gerginliğin düşürülmesi, siyasi diyalog sürecinin yeniden başlatılması ve çatışmaları sona erdirecek kapsamlı bir çözüme ulaşılması için yürütülen çalışmaları ele aldı.

Grundberg, Yemen'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Grundberg, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya geldi.

Grundberg, görüşmede Busaidi'ye Yemen'deki çatışmaların bölge güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Yemen'de gerginliğin düşürülmesi, siyasi diyalog sürecinin yeniden başlatılması ve 2014'ten bu yana devam eden çatışmaları sonlandıracak kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Busaidi, Umman'ın tutumunun "bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını destekleme, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı" ilkelerine dayandığını yineledi.

Busaidi ayrıca, Yemen halkının çektiği acıları dindirmeyi ve krizin bölgesel etkilerini azaltmayı hedefleyen çabaları desteklemek için BM ile koordinasyon içinde olmanın önemine dikkati çekti.

Grundberg, Yemen krizine çözüm bulunması amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında 28 Ekim'de Rusya'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşmüştü.

Kaynak: AA
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