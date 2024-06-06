BM Yetkilisi İsrail\'e Karşı Nüfuz Kullanma Çağrısı Yaptı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırının ardından, ülkelere İsrail'e karşı nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail'in saldırısının bir kez daha Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer olmadığını gösterdiğini belirten Griffiths, savaş kurallarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Griffiths, "Ülkeler nüfuzlarını kullanmalı: diplomatik ve ekonomik baskı, silah ihracatını koşullandırma, işbirliği ve cezasızlığa karşı mücadele edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.