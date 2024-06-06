BM Yetkilisi İsrail'e Karşı Nüfuz Kullanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM Yetkilisi İsrail'e Karşı Nüfuz Kullanma Çağrısı Yaptı

BM Yetkilisi İsrail\'e Karşı Nüfuz Kullanma Çağrısı Yaptı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırının ardından ülkelere İsrail'e karşı nüfuzlarını kullanma çağrısında bulundu. Griffiths, saldırının Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer olmadığını gösterdiğini belirtti ve savaş kurallarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

06.06.2024 23:01
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırının ardından, ülkelere İsrail'e karşı nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail'in saldırısının bir kez daha Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer olmadığını gösterdiğini belirten Griffiths, savaş kurallarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Griffiths, "Ülkeler nüfuzlarını kullanmalı: diplomatik ve ekonomik baskı, silah ihracatını koşullandırma, işbirliği ve cezasızlığa karşı mücadele edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Martin Griffiths, İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yetkilisi İsrail'e Karşı Nüfuz Kullanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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