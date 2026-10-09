BMGK, UNDOF'un güvenliğini vurgulayıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit etti - Son Dakika
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BMGK, UNDOF'un güvenliğini vurgulayıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit etti

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BM Güvenlik Konseyi, UNDOF'a desteğini yinelerken tarafları 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uymaya çağırdı. Konsey ayrıca Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit edip UNDOF personelinin güvenliğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin güneyinde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) desteğini yinelerken, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını da teyit ettiğini duyurdu.

BMGK dönem başkanı Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, UNDOF'u görüşmek için gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, tarafları İsrail ile Suriye arasındaki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na tam olarak saygı göstermeleri ve bunu uygulamaları çağrısını yinelediğini belirten Balta, UNDOF personelinin güvenliğinin sağlanmasının ve hareket özgürlüklerinin korunmasının önemini vurguladığını aktardı.

Balta, "(BMGK üyeleri) ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılıklarını yeniden teyit etti ve tüm devletleri bu ilkelere saygı göstermeye çağırdı." dedi.

UNDOF'un zorlu koşullar altında görevlerini yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Balta, üyelerin personelin özverisini ve profesyonelliğini övdüğünü kaydetti.

BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki ateşkes ve Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı denetlemek amacıyla 31 Mayıs 1974'te BM Güvenlik Konseyi'nin 350 sayılı kararıyla kurulan BM barış gücü misyonudur.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiGüvenlikPolitikaGüncelSuriyeDünyaSon Dakika

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