BMMYK: Lübnan'da Ateşkese İhtiyaç Var - Son Dakika
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BMMYK: Lübnan'da Ateşkese İhtiyaç Var

BMMYK, İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederse yerinden edilme durumunun artacağını belirtti.

14.10.2024 21:17
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde çok daha fazla kişinin yerinden olacağını belirterek, "Lübnan'da, tıpkı Gazze'de olduğu gibi anlamlı bir barış süreciyle sürdürülen bir ateşkese ihtiyaç var." dedi.

Grandi, BMMYK'nın Yürütme Komitesinin 75'nci genel oturumunun açılışında konuştu.

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da çok büyük belirsizlik yaşandığına işaret eden Grandi, "Lübnan'da, tıpkı Gazze'de olduğu gibi anlamlı bir barış süreciyle sürdürülen bir ateşkese ihtiyaç var. Ne kadar zor olursa olsun, şiddet, nefret ve sefalet döngüsünü kırmanın tek yolu budur." dedi.

Grandi, Lübnan'da varılacak ateşkesin küresel etkileri olan büyük bir bölgesel savaşın gidişatını durdurabileceğini de söyledi.

Yaşanan belirsiz durumun, Lübnan'daki sivillerin hayatını gölgelediğini bildiren Grandi, "(İsrail'in) Hava saldırıları devam ederse Lübnan'da çok daha fazlası kişi yerinden edilecek ve bazıları da başka ülkelere taşınmaya karar verecek. Birçoğu zaten Suriye sınırını geçmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Bmmyk, Son Dakika

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