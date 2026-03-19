Böbrek Nakli ile Yeniden Hayata Döndü

Böbrek Nakli ile Yeniden Hayata Döndü
19.03.2026 12:11
Muharrem Yeğenoğlu, kadavradan böbrek nakli ile sağlığına kavuşarak 'yeniden doğduğunu' belirtti.

Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muharrem Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesinde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 10 yıldır böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele eden ve 9 yıldır da organ nakli bekleme listesinde yer alan 67 yaşındaki Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesinden gelen telefonla bayram sevincini ikiye katladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinde kadavradan böbrek nakli operasyonu geçiren Yeğenoğlu, sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Yeğenoğlu, "Diyalize giriyordum. Diyaliz kolay bir şey değil. Böbreğini bana veren kardeşimin ahirete intikal ettiğini biliyorum. O aileye büyük bir sabır diliyorum. İnşallah böbreğini veren kardeşim de ahirette bunun sevabını alır. Çünkü bir cana can kattı. Hayatta en güzel şey bu." ifadesini kullandı.

"Yeniden doğdum"

Organ naklinin caiz olduğunu vurgulayan Yeğenoğlu, insanların korkmadan organlarını bağışlayabileceğini belirtti.

Yeğenoğlu, nakil sonrası adeta yeniden doğduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir cana can katmak kadar hayatta en sevimli olan nedir ki acaba? Bir insana en büyük iyiliklerin iyiliği yani. Ben bundan dolayı kardeşlerime, ülkemizdeki bütün vatandaşlara hiç çekinmeden, rahatlıkla diğer bir sıkıntıda olan kardeşlerine yardım edebilmeleri için organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biz 10 yıldır böbrek bekliyorduk. Şimdi ben yeniden doğdum. Yeniden bir hayata kavuştum. Dünyada en büyük iyilik bu."

Yeğenoğlu, bağışlanan böbreğin kendisi için büyük bir bayram hediyesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Böbrek Nakli ile Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika

