Bodrum Belediyesi Yangın Mücadelesine Hazır

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(MUĞLA) - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeşil alanların bilinçsiz kullanımı nedeniyle çıkan yangınlara hızlı müdahalede bulunmak için Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7/24 göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, artan orman yangınları sonrası devriye, denetim ve kontrollerini sıklaştırırken, Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir yangın durumunda orman ve itfaiye ekiplerine daha hızlı destek olmak için bir dizi önlem alıyor. Bu kapsamda bundan sonra yangına müdahale ekipleri nöbetleşe çalışacak.

Başkan Tamer Mandalinci, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ekiplerimiz olası yangınlara engel olmak için sahil kenarlarında ateş yakılabilecek noktalardan ormanlık alanlara kadar devriyeler gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de anında değerlendiren ekiplerimiz, yakılan ateşleri söndürtüyor. Denetim esnasında bölgelerde gördükleri vatandaşları da ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini gelişi güzel atmamaları konusunda uyarıyor. Bundan sonra Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için nöbetleşe çalışacak. Yeşilimizin ve yaban hayatının yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler için her canlı çok kıymetli. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Yasak olan bölgelere girilmemesi ve her ne sebepten olursa olsun ateş yakılmaması çok önemli bir detay."