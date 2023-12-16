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Bodrum'da 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler kıyıya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum\'da 39 kaçak göçmen kurtarıldı
16.12.2023 - 12:49,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Aralık saat 03.22'de Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA
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