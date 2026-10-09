Bodrum'da belediye ekipleri bordür ve refüjleri mavi-beyaza boyuyor - Son Dakika
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Bodrum'da belediye ekipleri bordür ve refüjleri mavi-beyaza boyuyor

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Bodrum\'da belediye ekipleri bordür ve refüjleri mavi-beyaza boyuyor
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Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçenin simgesi mavi-beyaz renkleri korumak için cadde ve sokaklarda boyama ile bakım çalışması yürütüyor. Bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanırken okullar ve muhtarlık binaları da bakım ve boyamadan geçiriliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, kentin simgesi mavi ve beyaz renkleri korumak amacıyla cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve boyama çalışması yapıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesindeki Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanırken, okullar ve muhtarlık binalarında da bakım ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler ayrıca merdivenleri boyuyor, duvarlardaki izinsiz yazı ve görselleri temizliyor, trafo binalarını yeniliyor.

Belediye ekiplerinin, ilçenin görsel bütünlüğünü korumak amacıyla kamuya açık alanlardaki bakım ve boyama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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