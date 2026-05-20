Bodrum'da Çevreyi Kirletenlere Geçit Yok

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak amacıyla sürdürdüğü denetimleri sıkılaştırdı. İlçe genelinde yürütülen kontrollerde, kamusal alanları ve doğayı kirlettiği tespit edilen şahıs ile firmalara toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Bodrum'un doğal yapısını korumak adına 7/24 esasıyla çalışan zabıta ekipleri çevre denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son denetimlerde, Yahşi Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin kenarına uygunsuz şekilde bahçe atığı bırakan sorumlular hakkında 100 bin TL cezai işlem uygulandı.

Peksimet Mahallesi'nde yaşanan bir diğer olayda ise beton mikserinde kalan hazır beton kalıntılarını kamusal alana dökerek çevre kirliliğine yol açan firma ve araç sürücüsüne toplam 120 bin TL idari para cezası kesildi. Çevre kirliliğine yönelik bir diğer müdahale ise Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde gerçekleştirildi. Kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen bir şahsa 20 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlemlerin yanı sıra, moloz ve bahçe atığı bırakarak kirliliğe yol açan şahıslara çevreye attıkları atıklar ekiplerin gözetiminde kendilerine toplattırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temiz ve yaşanabilir bir Bodrum'un ancak ortak bir çevre bilinciyle mümkün olabileceğini vurguladı. Başkan Mandalinci, "Bodrum'un eşsiz doğasını, koruma altındaki alanlarını ve yaşam alanlarımızı korumak en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Kentimizin geleceğini ve halkımızın sağlığını hiçe sayarak çevreyi kirletenlere karşı yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde asla taviz vermeyeceğiz. Kurallara uymayan, doğayı tahrip eden her türlü girişime karşı ekiplerimiz sahadadır. Tüm hemşehrilerimizi ve ilçemizde faaliyet gösteren işletmeleri çevreye karşı daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin çevre korumaya yönelik denetimlerini ilçe genelinde aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların da çevre konusunda duyarlı olmaları istendi. Yetkililer, benzer olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 444 00 48 numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden hızlı bir şekilde ihbarda bulunabileceklerini ifade etti.