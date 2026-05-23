Bodrum\'da İçme Suyu Hattı Patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Torba-Gölköy kara yolu Demir mevkisinde, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından asfaltın parçalandığı yolda çukur oluştu, tonlarca su ise yola aktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İsale hattındaki su kesilirken, trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, patlamanın hemen ardından yolun adeta dereye döndüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.