Bodrum'da kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kazaya karıştıktan sonra motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 48 VB 451 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve ardından araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü veya yolcunun mahsur kalmadığı kazada motor kısmından alev yükselen araca müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.