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Bodrum'da kıyı işgali söküm işlemleri başladı - Son Dakika
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Bodrum'da kıyı işgali söküm işlemleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri sahilde kıyı işgaline sebep olan ahşap platformun söküm işlemlerine başladı. Bitez sahilinde yaşanan işgal ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, işletme hakkında tutanak tuttu ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

17.12.2023 - 17:18,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri sahilde kıyı işgaline sebep olan ahşap platformun söküm işlemlerine başladı.

Bitez sahilinde yaşanan işgal ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve konu ile ilgili tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu. Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitez sahilinde bulunan kıyı işgalinin ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.(DHA)

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),(DHA)

Bodrum\'da kıyı işgali söküm işlemleri başladı
Kaynak: DHA
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Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bodrum, Muğla, Son Dakika

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