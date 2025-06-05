Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

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Kurban Bayramı\'nda Bodrum\'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
05.06.2025 14:31  Güncelleme: 15:07
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Kurban Bayramı\'nda Bodrum\'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı dolayısıyla 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

KAYMAKAM ÇİT İNCELEMELERDE BULUNDU

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, kahve ve çikolata ikram etti.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

50 BİNE YAKIN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    o.e akkoyunlar bakın bodrum zengin yeri Max 200 bin kişi gidebilir hadi zengin 1 milyon olsun diğerlerini niye aynı keseye koyuyorsunuz ben evimde oturuyorum :( o.c sizi 7 9 Yanıtla
  • mossi :
    gelirler beğenmezler.gelmezler açız derler 4 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu memleket fakir bir memleket değil.Bu memlekette deki sıkıntı adaletsiz gelir dağılımının oluşması.Resmen bir burjuva sınıf oluşturuldu.Akp eliyle...Halkın orta gelirli kesimide alt gelir seviyesi gurubuna çekerek %80 i fakirleştirildi. ..Bakmayın siz memur kesmi 60 .000 den aşağı maaş almıyor hikayesine...Onlarda fakir sınıfında sayılır.60.000 lira maaşla bugün Türkiye'de 3.kişilik bir aile zar zor geçimini sağlar,zaten...Yapılması gereken ilk iş ,bu akp denilen partiden kurtulup gerçek anlamda hak hukuk ve adaleti sağlayacak bir yönetim gelmeli...Aksi halde orta çağ burjuva sınıfları duruma düşeceğiz.Aslında düştük kaşla göz arasında da ,burdan çıkmamız gerekiyor... 3 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    parasının delisi olanların ,gözde tatil merkezi 1 0 Yanıtla
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