Bodrum'da Sahil Güvenlik ve jandarma karada 1'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı'nın karada tespit ettiği gruptan 1'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve jandarma personelinin katıldığı çalışmada yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışmasıyla 1'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen belirlendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, karada tespit edilen 24 düzensiz göçmen ile beraberindeki 1 çocuğu yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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