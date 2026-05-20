Bodrum'da Sertab Erener Coşkusu

20.05.2026 00:09
19 Mayıs kutlamaları kapsamında Sertab Erener Bodrum'da sahne aldı; binlerce kişi eşlik etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sertab Erener sahne aldı. Binlerce kişi, Erener'in şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar, Bodrum Marina önünden fener alayı ile başladı. Korteje Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, siyasi parti ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gazilerle birlikte sahneye çıktı. Mandalinci konuşmasının ardından şarkıcı Sertab Erener'e çiçek takdim etti. Program kapsamında sahne alan şarkıcı Sertab Erener, sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Erener, gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Meydanda toplanan binlerce kişi Sertab Erener'e eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erener, binlerce kişiye coşku dolu bir gece yaşattı.

Konserde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. İşte yarının aydınlık gençleri, Cumhuriyet'in bekçileri, yılmaz savunucuları; emanetini aldığı Ata'sından durmadan, yorulmadan Cumhuriyet değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edecek dedi.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
