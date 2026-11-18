Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıçiftlik açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan lastik bot için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçirildi. Yürütülen arama kurtarma çalışması sonucunda bottaki 3 kişi kurtarılarak Bodrum Gümrük İskelesi'ne ulaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yalıçiftlik açıklarında 3 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, lastik bottaki 3 kişi kurtarılarak Bodrum Gümrük İskelesi'ne getirildi.
Kaynak: AA
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