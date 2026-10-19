Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde Pervin Buldan barış ve kardeşlik diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde Pervin Buldan barış ve kardeşlik diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum\'da Vanlılar Gecesi\'nde Pervin Buldan barış ve kardeşlik diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Vanlılar Gecesi'ne TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katıldı. Buldan, Terörsüz Türkiye sürecinde barış ve kardeşlik temennisinde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Vanlılar Gecesi" düzenlendi.

Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Van'ı yaşatmak, geleceğe taşımaktır" sloganıyla organize edilen program, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde gerçekleştirildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, programda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Şimdi içerisinde bulunduğumuz bir süreç var. Bu barış sürecinde her kesimden insanın kardeşçe, el ele, omuz omuza birlikte yaşayacağı bir ülke temenni ediyoruz." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, etkinliğin birlik ve beraberlik açısından anlamlı bir atmosferde geçtiğini kaydederek, "Buradaki hemşehrilerimize yakışır bir gece içerisindeyiz. Siyaset üstü bir durum yaşıyoruz. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz ve bu birlikteliği başaracağız." diye konuştu.

Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı da Van kültürünü Bodrum'da yaşatmaktan ve gelecek nesillere aktarmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Seyithan İzsiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve bazı protokol üyeleri ile Bodrum'da yaşayan Vanlılar katıldı.

Gecede, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Van Oturma Gecesi Topluluğu sahne aldı.

TRT sanatçısı Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak türküler söyledi.

Kaynak: AA
Pervin BuldanKültür SanatMilletvekiliDEM PartiPolitikaTürkiyeBuldanGümbetBodrumGüncelKültürYaşamMuğlaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi Lille’den Berke Özer için açıklama Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
22:42
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı yendi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 01:35:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde Pervin Buldan barış ve kardeşlik diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei