Bodrum\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını olarak başlayıp, tarım arazisine sıçrayan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Ortakent Mahallesi'nde yakınlarında saat 11.30 sıralarında çıkan ot yangını, tarım arazisine sıçradı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye 2 helikopter, çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.