Boğaziçi Film Festivali'nin kısa film ve belgesel seçkilerinde 32 yapım yer aldı - Son Dakika
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Boğaziçi Film Festivali'nin kısa film ve belgesel seçkilerinde 32 yapım yer aldı

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Boğaziçi Film Festivali'nin 14'üncüsü kapsamında ulusal ve uluslararası kısa film ile ulusal belgesel yarışma seçkileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-15 Kasım'da yapılacak festivalde kısa film ve belgesel dallarında toplam 32 yapım yarışacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası kısa film ile ulusal belgesel yarışma seçkileri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 8-15 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, kısa film ve belgesel kategorilerinde toplam 32 yapım yarışacak.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda Doğacan Aktaş'ın yönettiği "Ardıç Tohumu", Burak K. Diken'in yönettiği "Bowman", Yunus Emre Özdemir imzalı "Bu Taraf", İrem Sude Yalçın'ın yönettiği "Biz Masal Olsak", Zeynep Sude Yavuz imzalı "Drip" ve Muhammed Emre Kaya'nın yönettiği "Fillerin Uykusu" filmleri yer alıyor.

Seçkide ayrıca Hakan Ünal ve Hamed Soleimanzadeh imzalı "Kabuk", Furkan Erdil imzalı "Kırağı Tutmuş Yaprak", Erdal Ruhi Duran ve Anıl Çetinel Örselli'nin yönettiği "Matine Suare", Ömer Mirac Tunç imzalı "On Kere Daha", İsa Habacı'nın yönettiği "Şaşaalı Bir Fiyasko" ve Dalya Keleş'in yönettiği "Yerçekimi" filmleri bulunuyor.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise Reza Rasouli'nin yönettiği "Found & Lost", Altay Ulan Yang imzalı "Hyena", Mahmoud Zain'in yönettiği "Love Bites", Anna Katalin Lovrity imzalı "Marble & Lemons" ve Dimitrii Davydov'un yönettiği "Maut" yarışacak.

Seçkinin diğer filmleri Amirhossein Ajalli imzalı "Solo", Thien An Nguyen'in yönettiği "The Dream Is a Snail", Janina Hüttenrauch imzalı "What's Wrong With You", Rustam Babazade'nin yönettiği "Lead" ve Ward Kayyal imzalı "Fin" oldu.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Morteza Atabaki'nin yönettiği "32 Metre", Evrim İnci imzalı "Adım Adım Eve", Aslı Akdağ'ın yönettiği "Arayış", Batuhan Karadağoğlu imzalı "Ben 12 Bin Yaşındayım" ve Tayfun Belet'in yönettiği "Beyaz Kıtaya Yolculuk" filmleri yer alacak.

Seçkide ayrıca Cemal Çimen imzalı "Karadeniz Biter mi?", Ali Urgancı'nın yönettiği "Kendal'a Bir Heykel", Ali Rıza Avcı imzalı "Katran", Nazif Can Akçalı'nın yönettiği "Magia Comestibilis" ve Dihat Kaya ile Ahmed Akaltun'un yönettiği "Surreal Suriye" filmleri büyük ödül için yarışacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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