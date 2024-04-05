Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan 70 kişi hakkında cezalandırma istendi

GAYE ŞEYMA CAN
Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 70 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın "Görevi yaptırmamak için direnme", tüm sanıkların "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmaları istendi.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 31. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmada tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 'Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 70 kişinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Duruşmayı ABD Konsolosluğu'nun yanı sıra İstanbul Barosu İnsanHakları Merkezi ile Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nden gelen gözlemciler de takip etti.
SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olay günü sanıkların, "Polis defol, üniversiteler bizimdir. Okutmayacaklarmış bizi Boğaziçi'nde sokaklar da bizim kampüsler de. Hande Kader onurumuzdur" gibi sloganlar attıklarını belirtti. Kolluk güçlerinin uyarılarına karşın "izinsiz" gösteriyi kendi rızalarıyla sonlandırmadıklarını aktardı. Sanıklardan E.B.G'ün, "Seni tanıdım, seninle görüşeceğiz" şeklinde sözler söylediği, H.B.Y'nin ise bir polisin koluğunu ısırarak yaraladığı ileri sürüldü. Savcı yargılama devam ederken yaşamını yitiren Bilge Adım dışındaki sanıkların "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
E.B.G'nin "Hakaret" suçundan beraatı, E.B.G ve H.B.Y'nin polisin aktif bir şekilde görevini yapmasını engelledikleri gerekçesiyle, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmaları istendi.
DURUŞMA 4 EKİM'E ERTELENDİ
Mahkeme 2 sanık hakkında yakalama kararlarının devamına, bir sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ekim 2024 tarihine erteledi.
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