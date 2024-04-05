Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan 70 kişi hakkında cezalandırma istendi - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan 70 kişi hakkında cezalandırma istendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırma istendi. Duruşmada savcı, sanıkların polise karşı sloganlar attığını ve izinsiz gösteriyi sonlandırmadıklarını belirtti. Duruşma 4 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

05.04.2024 12:46
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GAYE ŞEYMA CAN

Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 70 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın "Görevi yaptırmamak için direnme", tüm sanıkların "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmaları istendi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 31. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmada tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 'Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 70 kişinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Duruşmayı ABD Konsolosluğu'nun yanı sıra İstanbul Barosu İnsanHakları Merkezi ile Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nden gelen gözlemciler de takip etti.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olay günü sanıkların, "Polis defol, üniversiteler bizimdir. Okutmayacaklarmış bizi Boğaziçi'nde sokaklar da bizim kampüsler de. Hande Kader onurumuzdur" gibi sloganlar attıklarını belirtti. Kolluk güçlerinin uyarılarına karşın "izinsiz" gösteriyi kendi rızalarıyla sonlandırmadıklarını aktardı. Sanıklardan E.B.G'ün, "Seni tanıdım, seninle görüşeceğiz" şeklinde sözler söylediği, H.B.Y'nin ise bir polisin koluğunu ısırarak yaraladığı ileri sürüldü. Savcı yargılama devam ederken yaşamını yitiren Bilge Adım dışındaki  sanıkların "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

E.B.G'nin "Hakaret" suçundan beraatı, E.B.G ve H.B.Y'nin polisin aktif bir şekilde görevini yapmasını engelledikleri gerekçesiyle, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmaları istendi.

DURUŞMA 4 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme 2 sanık hakkında yakalama kararlarının devamına, bir sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek  duruşmayı 4 Ekim 2024 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan 70 kişi hakkında cezalandırma istendi - Son Dakika

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