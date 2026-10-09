BOL TUR ihalelerinde zimmet iddianamesi kabul edildi, 2'si tutuklu 14 sanık yargılanacak

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR AŞ. tarafından gerçekleştirilen gıda ve araç kiralama ihaleleri ile taşınmaz devrinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve "zimmet" suçunun işlendiği iddiasıyla 2'si tutuklu 14 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi iştiraki Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi AŞ. bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin tutuklu sanıklar Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve BOL TUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın da aralarında yer aldığı 14 sanık hakkında hazırlanan 55 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı "suçtan zarar gören", Bolu Belediye Başkanlığı ve BOL TUR AŞ. ise mağdur konumunda bulunuyor.

İddianamede, tutuklu sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, B.M, F.K. ve H.G'nin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor.

İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

BOL TUR AŞ'den Altındal'ın hesabına 7 milyon liranın üzerinde ödeme yapılmış

İddianamede, Altındal hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, BOL TUR AŞ'den Altındal'ın hesabına Mart 2024'te 7 milyon 42 bin lira ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

5 farklı olaya yer verilen iddianamede, incelemeler sonucu gıda kolisi alımları, araç kiralamaları ve belediyeye ait iş yerinin devri işlemlerinde mevzuata aykırı hareket edilerek kamu zararına yol açıldığı ve haksız kazanç sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, 2024'teki 15 bin koli kuru gıda alımı ihalesinde fiyatlarda kademelendirme yapılarak ihalenin Altındal üzerinde bırakıldığı ancak gerçekte 12 bin koli teslim alınmasına rağmen evrak üzerinde 15 bin koli teslim alınmış gibi gösterildiğine işaret edilerek, teslim edilmeyen 3 bin kolinin karşılığı olan 900 bin liranın tedarikçi firmalar aracılığıyla Yıldız'ın şahsi banka hesabına aktarılarak zimmete geçirildiği iddiası yer aldı.

İddianamede, ramazan ayı gıda paket ihalesinde de 170 koli eksik teslim edilerek 364 bin liranın yine Yıldız'ın hesabına aktarıldığının tespit edildiği kaydedilerek, BOL TUR AŞ. tarafından Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edilen yardım kolilerindeki eksik teslimatlar nedeniyle 1 milyon 110 bin 979 lira kamu zararı oluştuğu belirtildi.

İddianamede, Yıldız'ın şahsen ödemesini yaparak satın aldığı 34 HBE 653 plakalı lüks aracı yüklenici İ.Ç. adına tescil ettirerek BOL TUR AŞ'ye kiralattığı ve aracı şahsi olarak kullanmaya devam ederken şirket bütçesinden toplam 446 bin 475 lira yersiz ödeme yapılmasına neden olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Mülkiyeti belediyeye ait 86 metrekarelik bir iş yerinin devri sürecinde Yıldız'ın, devir alan kişiden şahsi hesabına 250 bin lira aktarılmasını sağladığı aktarılan iddianamede, bu suretle rüşvet/haksız çıkar sağladığı belirtildi.

İddianamede, Yıldız'ın polis memuru eniştesi M.K'nin, olayın tanıklarını tehdit ederek Yıldız lehine ifade vermelerini sağlamak amacıyla not kağıdı verdiği yönündeki tespitlere de yer verilerek, konuya ilişkin ayrı soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.