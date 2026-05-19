Bölgedeki Barış İçin Üçlü Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bakanın telefon görüşmesinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalar ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca, özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ile gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın krizin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları tam olarak desteklediklerini vurgulayarak tüm tarafların sürdürülebilir barış ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde bu girişimlere olumlu yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Al Sani ayrıca krizin temel nedenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla ele alınmasının, yeniden gerilimi önleyecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını belirtti.