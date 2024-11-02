Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı

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Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (FFAA) Gerardo Zabala, 3 kışlaya baskın yapan silahlı gruplara tepki göstererek, "Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." ifadesini kullandı.

Üst düzey komutanlarla basına açıklamada bulunan Zabala, kalabalık silahlı grubun 3 kışlada askerleri rehin almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Silahlı gruplardan kışlaları derhal terk etmelerini isteyen Zabala, "Ulusa sükunet ve birlik çağrısında bulunuyorum. Bolivyalı kardeşlerime sesleniyorum: Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." diye konuştu.

Zabala, kışlaları basan kişilerin düzensiz gruplar olduğunu, devletin egemenliğine ve güvenliğine saldırıda bulunduklarını bildirdi.

Bolivyalılar arasında kaos ve iç çatışma çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Zabala, "Aklıselim ve serinkanlı düşünmeye davet ediyorum. Sorunlar, diyalog ve karşılıklı saygı ile çözülür. Şiddet, sadece daha fazla şiddet ve acıya neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, kalabalık silahlı grubun üç kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını duyurmuştu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Arce, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı silahlı sempatizanların Cochabamba kentindeki üç kışlaya baskın düzenlediklerini belirtmişti.

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gündür otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.