Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı

Bolivya Başkomutanı Zabala, silahlı grupların kışlalara baskınını kınayarak birlik ve sükunet çağrısı yaptı.

02.11.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (FFAA) Gerardo Zabala, 3 kışlaya baskın yapan silahlı gruplara tepki göstererek, "Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." ifadesini kullandı.

Üst düzey komutanlarla basına açıklamada bulunan Zabala, kalabalık silahlı grubun 3 kışlada askerleri rehin almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Silahlı gruplardan kışlaları derhal terk etmelerini isteyen Zabala, "Ulusa sükunet ve birlik çağrısında bulunuyorum. Bolivyalı kardeşlerime sesleniyorum: Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." diye konuştu.

Zabala, kışlaları basan kişilerin düzensiz gruplar olduğunu, devletin egemenliğine ve güvenliğine saldırıda bulunduklarını bildirdi.

Bolivyalılar arasında kaos ve iç çatışma çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Zabala, "Aklıselim ve serinkanlı düşünmeye davet ediyorum. Sorunlar, diyalog ve karşılıklı saygı ile çözülür. Şiddet, sadece daha fazla şiddet ve acıya neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, kalabalık silahlı grubun üç kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını duyurmuştu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Arce, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı silahlı sempatizanların Cochabamba kentindeki üç kışlaya baskın düzenlediklerini belirtmişti.

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gündür otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Bolivya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.