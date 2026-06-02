Bolivya'da Gerginlik Sürüyor

02.06.2026 09:32
Devlet Başkanı Paz, şiddet yanlılarının başarılı olamayacağını ve gerginliğin sona ereceğini açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, istifasını talep eden şiddet yanlısı grupların başarılı olamayacağını belirterek, ülkedeki gerginliğin yakında sona ereceğini söyledi.

Paz, Cochabamba kentinde katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, hükümetine yönelik bir ayı aşkın süredir devam eden protestolara değindi.

Yol kapatma eylemlerinden kentlerin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Paz, "Şiddet yanlıları kazanamaz. Şehirlerimizin çilesi yakında sona erecek, buna inancım tamdır. Şu an demokrasinin olgunluk vaktidir ve bu da şiddet yanlılarının bizi alt edemeyeceği anlamına gelir. Bu, ülke için bir dönüşüm anıdır." ifadelerini kullandı.

Paz, görevde 6 ayı tamamladıklarını hatırlatarak, "Bazı kesimlerin haklı talepleri var. Doğru düzgün şekilde taleplerini dile getirenler ile demokrasiye zarar vermek isteyenler arasında net çizgi çekilmesi gerekiyor." dedi.

Bolivya lideri Paz, toplumda uzlaşı arayışının her zaman herkes tarafından anlaşılamayabileceğini belirterek, "Ancak bu süreç, geniş uzlaşılar, toplumsal barış ve tüm Bolivyalıların birlikte nasıl çalışacağı üzerine inşa edilmelidir." diye konuştu.

Bu arada, eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga ise ülkede yaklaşık bir aydır "otorite boşluğu yaşandığını ve ülkenin kilitlendiğini" öne sürerek, hükümete ülkeyi yönetmesi, toplumsal huzuru yeniden sağlaması ve mevcut krize yönelik kararlar alması çağrısında bulundu.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Bolivya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:14:50.
