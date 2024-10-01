Bolivya'da Orman Yangınları İçin Ulusal Afet İlanı - Son Dakika
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Bolivya'da Orman Yangınları İçin Ulusal Afet İlanı

Bolivya, Santa Cruz'daki orman yangınları nedeniyle ulusal afet ilan etti; uluslararası yardım talep edilecek.

01.10.2024 12:00
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LA PAZ, 1 Ekim (Xinhua) -- Bolivya hükümeti, sadece Santa Cruz departmanının doğu bölgesinde 7 milyon hektardan fazla orman ve otlak alanının yok olmasına yol açan şiddetli orman yangınları nedeniyle Pazartesi günü ulusal afet ilan etti.

Devlet Başkanlığı Bakanı Maria Nela Prada alınan kararın "çevreyi, sağlığı, insanların yaşamını ve biyolojik çeşitliliği korumayı" amaçladığını belirterek, Bolivya'nın bu sayede uluslararası kuruluşlardan teknik ve mali yardım talep edebileceğini söyledi.

Prada söz konusu kararla kamu kurumlarının afet ve acil durumlarda mal ve hizmet alımına yönelik olarak bütçelerinde gerekli değişiklikleri yapabileceklerini belirtti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de kongrenin acil durum için kullanılacak iki krediye yönelik çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda And Bölgesi Kalkınma Şirketi'nden yaklaşık 75 milyon ABD doları, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'ndan ise 250 milyon ABD doları kredi alınması öngörülüyor.

Arce, bu fonların yangınları söndürmek için daha fazla uçak kiralanması, sağlık hizmetlerinin sağlanması, hasar gören evlerin yeniden inşa edilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bolivya'da Orman Yangınları İçin Ulusal Afet İlanı - Son Dakika

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