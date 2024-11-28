Bolivya, Uyuşturucu Şefi'ni ABD'ye İade Etti - Son Dakika
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Bolivya, Uyuşturucu Şefi'ni ABD'ye İade Etti

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi, uyuşturucu suçlamasıyla eski Narkotik Büro Şefi'ni ABD'ye iade etti.

28.11.2024 14:19
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LA Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesinin, ABD'ye uyuşturucu sokmakla suçlanan eski Narkotik Büro Şefi Maximiliano Davila-Perez'in ABD'ye iadesini onayladığı bildirildi.

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesinde, ABD'ye uyuşturucu kaçırmakla suçlanan ve bu ülke tarafından iadesi istenen Davila-Perez'in davasının duruşması görüldü.

Belgeleri ve ilgili kanıtları inceleyen mahkeme heyeti, Davila-Perez'in iadesine karar verildiğini açıkladı.

Washington ile ilişkileri on yıllardır gergin olan Bolivya'da, üst düzey bir güvenlik yetkilisinin ABD'ye iade edilmesin nadir görülen bir karar olurken, ABD tarafından konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

Öte yandan, Davila-Perez'in avukatları, iade kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Mahkeme kararı, mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ile eski Devlet Başkanı Evo Morales arasında 2025 seçimleri öncesi rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi. Davila-Perez, Morales'in görevinin son aylarında Narkotik Büro Şefi olarak görev yapmıştı.

Davila-Perez, New York'ta bir federal yargıç tarafından Şubat 2022'de ABD'ye kokain gönderiminde üst düzey koruma sağlamak için komplo kurmakla suçlanmıştı.

Bolivya'da da kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya olan Davila-Perez, 2022'den bu yana başkent La Paz'daki hapishanede tutuluyor.

1995'ten bu yana "üst düzey ikinci iade"

Bolivya ile ABD arasında, suçluların iadesine yönelik anlaşma 1995'ten beri yürürlükte.

Muhalefet milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Saul Lara, Bolivya tarihinde, yetkililerin ikinci kez üst düzey bir güvenlik görevlisinin ABD'ye iadesini onayladığını söyledi.

Bolivya'nın eski asker kökenli lideri General Luis Garcia Meza'ya yakın eski İçişleri Bakanı ve Uyuşturucuyla Mücadele Şefi Albay Faustino Rico Toro, 1995'te kokain kaçakçılığı suçlamasıyla Miami'deki ABD makamlarına teslim edilmişti.

Kaynak: AA

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