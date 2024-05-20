Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor

Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor

Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü 'üzüntü ve endişeyle' gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, İran halkı ve hükümetiyle dayanışmalarını ifade ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dua ettiğini belirtti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise İran halkına dayanışma mesajı gönderdi.

20.05.2024 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü "üzüntü ve endişeyle" gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabındaki açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin seyahat ettiği helikopterin kaza haberlerini üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Çokuluslu Bolivya Devleti olarak, değerli İran halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Sağ olarak bulunmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yaptığı haberlerini yakından takip ettiğini belirterek, "Bolivarcı hükümet ve halkı, arama kurtarma ekiplerinin, İbrahim Reisi ve beraberindeki kişileri sağ salim bulması ve evlerine döndürmesi için dua ediyor." açıklaması yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de X hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza haberlerini "dehşetle" takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sevgili halkına, dayanışmamızı ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin sağlıklı şekilde bulunmalarını umut ediyoruz."

Akıncı IHA tespitlerin koordinatlarını paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine dönmüştü.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, İbrahim Reisi, Helikopter, Venezuela, Hükümet, Bolivya, Miguel, İran, Küba, Havacılık, Acil Durum, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:07 Dursun Özbek’in “Delikanlıysa gel“ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
08:05 Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünde suikast iddiası Drone kaza sonrası kaçan birini görüntüledi Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone kaza sonrası kaçan birini görüntüledi
07:35 Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 08:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement