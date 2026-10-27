Bolu Belediyesinde Başkan Yardımcısı dahil 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesinde Başkan Yardımcısı dahil 4 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının ihaleye fesat karıştırma ve zimmet soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de bulunduğu şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
BOLU Belediyesine yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürü N.E. ile müdürlük yetkilileri S.B. ve T.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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