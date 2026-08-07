Bolu'da 8 Okul Depreme Dayanıklılık İçin Güçlendirilecek - Son Dakika
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Bolu'da 8 Okul Depreme Dayanıklılık İçin Güçlendirilecek

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Bolu'da 2026-2027 eğitim yılında 8 okul binası depreme dayanıklılık için güçlendirilecek. Öğrenciler geçici olarak farklı okullara yönlendirilecek, eğitim süreçlerinin aksamaması için tedbirler alındı.

Bolu'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında depreme dayanıklılık kapsamında 8 okul binasında güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde güçlendirme yapılacak okullarda eğitim süreçlerinin aksamaması amacıyla öğrencilerin geçici olarak farklı okullara yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Mevlana İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin Karaköy TOKİ İlk ve Ortaokulunda tekli eğitim göreceği, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin Şehit Ozan Özen Ortaokulunda ikili eğitim, Canip Baysal Ortaokulu öğrencilerinin ise Canip Baysal İlkokulunda ikili eğitim sistemiyle derslerine devam edeceği bildirildi.

Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin Canip Baysal Anadolu Lisesinde tekli eğitim göreceği aktarılan açıklamada, güçlendirme kapsamındaki Canip Baysal Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin ise İzzet Baysal Anadolu Lisesi Pansiyonuna yerleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Gerede Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulu öğrencilerinin Seviller Ortaokulunda ikili eğitim, Gerede Şehit İlhan Sezer İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Gerede Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulunda tekli eğitim, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de Şehit Orhan Yalçın Ortaokulunda tekli eğitim alacağı anlatıldı.

Eğitim süreçlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, depreme dayanıklı, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla yürütülecek güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da 8 Okul Depreme Dayanıklılık İçin Güçlendirilecek - Son Dakika

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