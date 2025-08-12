Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altında

12.08.2025 12:51
Mudurnu'daki orman yangını 22 saat sonra söndürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesindeki orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin dünden beri aralıksız havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Tarlada iş yaptıkları sırada yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: DHA

