Bolu\'da telekom çalışanı gibi giyinen 6 şüpheli, 400 metre kablo çalıp tutuklandı

BOLU'da, telekomünikasyon firmasının kıyafetlerini giyip, yola duba dizerek kiraladıkları iş makinesi ile yer altındaki 400 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki telefon kablolarını söküp çaldıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Gölyüzü Mahallesi'nde 23 Eylül gecesi 6 kişi, kendilerini telekomünikasyon firması çalışanı gibi göstermek için kıyafet giyip yola duba dizdi. Şüpheliler, kiraladıkları iş makinesi ile yer altındaki 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarını söküp çaldı. Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki kabloların çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.