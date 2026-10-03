Bolu'da tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü, dorse kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'da tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü, dorse kullanılamaz hale geldi

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Bolu\'da tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü, dorse kullanılamaz hale geldi
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çıkan yangında tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Otoyol üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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