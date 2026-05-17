Bolu’da Traktörle Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde su seviyesi yükselen derede traktörle geçerken mahsur kalan Y.O., ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Süllertoklar köyünde meydana geldi. Y.O.'nun kullandığı traktör, dereden geçerken yükselen debi nedeniyle ilerleyemedi. Traktör, kabinine kadar suya gömülürken Y.O. mahsur kaldı. Y.O.'nun ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Y.O., ekipler tarafından kurtarılırken traktör ise çekici ile çıkarıldı.