Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Köseler köyü sakinleri, Salıyer mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark ederek 11 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Kıbrıscık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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