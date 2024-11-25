Bolu Dağı'nda Kış Manzarası - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kış Manzarası

Bolu Dağı\'nda Kış Manzarası

Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrası harika kış manzaraları oluştu. Güzergahı kullananlar keyif alıyor.

25.11.2024 16:47
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Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.

Güzergahı kullananlar, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapmanın yanında yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinden farklı kış manzaralarını seyretme imkanı buluyor.

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kış Manzarası - Son Dakika

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