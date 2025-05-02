Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
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