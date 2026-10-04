Bolu Gerede\'de otluk yangın 5 dönüm alanda etkili oldu, ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu Gerede'de otluk yangın 5 dönüm alanda etkili oldu, ormana sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, jandarma ve köylülerin ilk müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması yaptığı yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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