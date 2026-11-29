Bolu Kıbrıscık'ta yayla evlerine inen geyik sürüsü cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaylaya giden doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz, geyik sürüsüyle karşılaşıp bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde yayla evleri önünde bir süre duran geyiklerin yerleşim alanından uzaklaştığı görülüyor.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaylaya inen geyik sürüsü cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz, ilçeye bağlı bir yaylaya gittiği esnada geyik sürüsüyle karşılaştı. Yıkılmaz, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kayıtta, yayla evleri önünde ve çevresindeki açıklık alanda bulunan geyiklerin bir süre durduktan sonra yerleşim alanından uzaklaştıkları görülüyor.
Kaynak: AA
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