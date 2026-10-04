Bolu Mudurnu'daki samanlık yangınını Taşkesti Belediyesi itfaiyesi söndürdü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Arpaseki Mahallesi'ndeki samanlıkta çıkan yangın, Taşkesti Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde samanlıkta yangın söndürüldü.
Arpaseki Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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