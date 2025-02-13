Bolu Valisi'nden Berat Kandili Mesajı

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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili'nin, tüm İslam aleminin beratına vesile olmasını, dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Ramazanın habercisi bu kutlu gecede, Allah'ın affına ve merhametine nail olmayı temenni eden Aydın, "Berat Kandili, ilahi lütuf ve ihsanlara erişmek, iç muhasebemizi yaparak kendimizi yenilemek, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için eşsiz fırsattır. Böylesine müstesna geceler, duaların semaya yükseldiği, gönüllerin arındığı ve manevi duyguların zirveye ulaştığı anlar sunar. Bu duygu ve düşüncelerle bu ulvi gecenin değerli Bolulu hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.