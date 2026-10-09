Bolu Yumrukaya\'da ev yangınında traktör yandı, samanlık ve ahır zarar gördü

Bolu Yumrukaya'da ev yangınında traktör yandı, samanlık ve ahır zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde iki katlı evde çıkan yangın, yanındaki samanlık, ahır ve odunluğa yayıldı. Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu; samanlık, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi, odunluktaki traktör de yandı.
Bolu'da evde çıkan ve bitişikteki samanlık, odunluk ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Yumrukaya köyünde Erdinç D'ye ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin bitişiğinde bulunan samanlık, ahır ve odunluğa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, samanlık, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Odunlukta park halinde bulunan bir traktör de yandı.
Kaynak: AA
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