Bolvadin\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamış toplama merkezinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bolvadin Organize Sanayi Bölgesindeki kamışların işlendiği fabrikanın atık imha bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Bolvadin ve çevre ilçe beldelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?