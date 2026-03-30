Borçka\'da otomobil dereye devrildi

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.C.Y. (25) idaresindeki 06 DE 916 plakalı otomobil, Alacak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Borçka Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?